Nado sincronizado em contagem regressiva para início do calendário 2009

Rogério Torquato O Esradual de Nado Sincronizado começa no dia 18

O Estadual, de acordo com a programação, terá disputas nas categorias Infantil A e B, Juvenil A e B, e Senior; começando pela manhã, com as competições de figuras, seguindo-se à tarde com as disputas de solos, duetos e equipes (às 14h30). Após, às 16h, será realizado o Festival de Flutuação.As duas competições, de certa forma, servirão como preparativo para o Campeonato Brasileiro de Nado Sincronizado Juvenil - que será em Natal, no comecinho de novembro.