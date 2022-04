Japão tem mais de 120 casos confirmados de gripe suína Vinte e cinco pessoas foram infectadas pelo vírus H1N1 apenas na cidade de Kobe, a oeste do Japão.

O governo japonês divulgou hoje (18) que passam de 120 os casos confirmados de gripe suína no país. No total, 25 pessoas foram infectadas pelo vírus H1N1 apenas na cidade de Kobe, a oeste do Japão.



A informações são da agência Lusa, de Portugal.



As autoridades da prefeitura de Osaka, também a oeste do país, ordenaram o fechamento de todos os colégios locais durante sete dias.



Já a prefeitura de Hyogo aconselhou que todos os estabelecimentos fechem as portas.