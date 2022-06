Médicos da Hapvida se negam a atender idosa de 87 anos

havia denunciado o caso de uma criança que passou o dia sem ser atendida no hospital Antonio Prudente. Desta vez, a idosa Maria Celina Baracho, de 87 anos, foi vítima da “indiferença” dos médicos da unidade de saúde.De acordo com o relato da filha dela, Maria Elena, nesta quarta-feira (21), dona Celina sofreu acidente doméstico e fraturou o fêmur. “Nós chamamos o SAMU e como ela tem o plano da Hapvida fomos encaminhados ao hospital Antonio Prudente. Chegando lá, a enfermeira disse que ela não poderia ser atendida porque estávamos sem pagar desde fevereiro”.Contudo, dona Elena informou aos atendentes do hospital que já havia pagado todos os meses deste ano, inclusive com antecedência. “O que pode ter acontecido é minha mãe ter levado o recibo de fevereiro para Acari, onde mora. Mas, nós mostramos que os de março e abril estavam pagos. Mesmo assim, o médico de plantão [Fernando] se mostrou indiferente com a situação da minha mãe e se negou a atender”.Uma das enfermeiras chegou a dizer a Maria Elena que mesmo que o pagamento de fevereiro fosse pago sua mãe não seria atendida. Sem alternativa, ela chamou a equipe do SAMU novamente e pediu que Maria Celina Baracho fosse levada ao hospital Walfredo Gurgel.“A enfermeira do SAMU ainda disse que eu deveria ficar lá porque o médico iria responder por omissão no atendimento. Entretanto, nós a levamos mesmo assim”, explica.Maria Celina foi medicada e encaminhada pelos médicos do Walfredo Gurgel para o hospital Memorial. “Aqui nós estamos sendo bem tratadas e estamos aguardando que a cirurgia seja marcada”, destacou a Maria Elena.No dia 14 de abril, ocontou a história de uma criança de apenas um ano e nove meses, que precisava de transfusão de sangue e teria passado todo o dia a espera de atendimento nos corredores do Hospital Antônio Prudente.Na ocasião, a tia do menino, Clélia Costa, acusava a unidade e o plano de saúde de negligência. “Nós passamos toda a manhã nos corredores e só à tarde, quando liguei para imprensa, é que colocaram a criança no apartamento”, afirmou. O hospital, no entanto, se defendeu alegando que a demora para a transfusão se deve ao fato do plano Hapvida ter solicitado outros exames antes de enviar o sangue.