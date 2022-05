Rompimento de adutora suspende abastecimento de água em Patu Equipes da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN) já estão no local; CAERN orienta que a população faça economia de água.

As fortes chuvas que caíram na madrugada desta quinta-feira (21) no município de Patu provocaram o rompimento de um trecho da adutora Arnóbio Abreu e o bombeamento de água para a cidade está suspenso.



A barragem existente no acesso à cidade de Patu sangrou e rompeu o asfalto, destruindo o acostamento da pista numa altura de quatro metros, nas imediações da torre de celular.



Com a queda do acostamento, a tubulação da adutora, que margeia a pista, também se rompeu.



Equipes da CAERN já estão no local, tomando as providências para que o abastecimento seja normalizado. A CAERN orienta que a população faça economia de água, enquanto o conserto está sendo agilizado.