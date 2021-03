Obama convoca reunião sobre mudanças climáticas Segundo a Casa Branca, o encontro vai discutir medidas para aumentar a oferta de energia limpa e reduzir as emissões de gases causadores do efeito estufa.

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, convidou representantes das 16 maiores economias do mundo, entre elas o Brasil, para um Fórum sobre Energia e Clima a ser realizado em Washington nos dias 27 e 28 de abril.



Segundo a Casa Branca, o encontro vai discutir medidas para aumentar a oferta de energia limpa e reduzir as emissões de gases causadores do efeito estufa.



Um segundo encontro deverá ocorrer em julho, na Itália.



O fórum também deverá ter a participação do secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, e tem o objetivo de ajudar a alcançar um acordo sobre mudanças climáticas.



De acordo com um comunicado da Casa Branca, o encontro busca criar um diálogo entre as nações e "ajudar a gerar a liderança política necessária para alcançar um resultado bem-sucedido nas negociações das Nações Unidas sobre mudanças climáticas que ocorrerão em dezembro, em Copenhague".



A reunião na Dinamarca deverá buscar um acordo sobre mudanças climáticas para substituir o Protocolo de Kyoto, que expira em 2012.



Neste domingo, representantes de 190 países deverão participar na cidade alemã de Bonn de um encontro para discutir um novo acordo sobre redução de emissões de gases causadores do efeito estufa.



O anúncio do fórum em Washington foi feito no momento em que milhões de pessoas ao redor do mundo participaram da Hora do Planeta, campanha mundial em que as luzes foram apagadas durante uma hora para alertar sobre a necessidade de combater as mudanças climáticas.