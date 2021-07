Raniere cobra punição aos culpados pelo descaso com medicamentos

Vlademir Alexandre Raniere Barbosa: "Se em 2008 houve compra de medicamentos que venciam em 2008, houve má fé".

Ex-secretário do município, ocupando as pastas de Serviços Urbanos e Desenvolvimento Comunitário, Raniere Barbosa diz que era característica de Carlos Eduardo descentralizar as decisões referentes à administração e delegar poder aos seus auxiliares.“Era uma forma de otimizar a administração, porque não há como um comandante de uma grande empresa decidir tudo sobre todos os setores. Tem que se dividir o trabalho, descentralizar as funções”, explicou.Com essa justificativa, Raniere acredita que é necessário levantar os dados referentes às compras dos medicamentos, à distribuição e assim entender os motivos pelos quais os remédios venceram sem haver o repasse à população. “Não se pode responsabilizar apenas o ex-prefeito. Os funcionários responsáveis pelos setores correspondentes devem responder por isso também”, acredita o vereador.Ainda sem os documentos referentes à compra dos medicamentos, Raniere Barbosa afirma que as notas fiscais obrigatoriamente devem estar na Secretaria Municipal de Saúde. Questionado se acredita que houve, em 2008, a compra de medicamentos que venceriam no mesmo ano, o vereador preferiu a cautela.“Temos que buscar informações sobre isso. Mas se foram comprados em 2008, com vencimento em 2008, certamente houve má fé”, disse Raniere.