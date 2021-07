Manoel Onofre reafirma que pretende melhorar as estruturas do MP

Em entrevista ao Jornal 96 , da, o candidato a procurador-geral de Justiça Manoel Onofre de Souza Neto reafirmou que pretende melhorar as estruturas das sedes do Ministério Público. Jornal 96 também convidou o candidato Jovino Pereira da Costa Sobrinho, mas ele não aceitou.Segundo Onofre, a maioria das sedes no Rio Grande do Norte é alugada. “Queremos que a sociedade se sinta mais a vontade para levar seus pleitos”, comentou.Manoel Onofre fez questão de ressaltar que a sua candidatura é autônoma. “Existe um posicionamento claro, transparente. Um projeto de Ministério Público constituído, discutido com a sociedade, promotores e procuradores de justiça”, disse.Para o candidato, o nome dele para representar os promotores e procuradores veio para agregar, com diferencial de integração. Sobre a atual estrutura, ele declara que é preciso regionalização da administração central.Questionado sobre qual a imagem do MP na condenação prévia, Manoel Onofre foi enfático: “Tem que ter coragem e determinação, vontade de enfrentar situações historicamente travadas. O procurador tem que ter ação, precisa estar junto, apoiar, com uma política de comunicação institucional e campanhas educativas.A eleição para Procurador-Geral de Justiça será na próxima sexta-feira (17), das 9h às 15h, em Natal, na Procuradoria Geral de Justiça e em Mossoró, na sede das Promotorias de Justiça.O processo eletivo será por meio de urna eletrônica e o próximo Procurador-Geral de Justiça terá um mandado de dois anos. Ao todo, 188 pessoas, entre promotores e procuradores terão direito a votar.Na disputa, estão dois candidatos: os promotores, Manoel Onofre de Souza Neto e Jovino Pereira da Costa Sobrinho.Confira abaixo a entrevista completa concedida ao Jornal 96 desta quinta-feira (16).