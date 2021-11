Políticos demonstram preocupação com manutenção do Gargalheiras

Fotos: Vlademir Alexandre Monsenhor Raimundo Sérvulo dá a benção em solenidade na parede do açude.

Em seu discurso, o presidente da Assembleia Legislativa do RN, Robinson Faria (PMN) disse que “falar de crescimento econômico no nordeste brasileiro sem mencionar o Denocs seria como falar do seridó sem falar em nenhuma de suas festas religiosas”.Robinson também elogiou a recente decisão do Governo do Estado que autorizou o estudo da profundidade e volume do Gargalheiras. “Este estudo servirá para fazer uma melhor gestão das águas da região”. O deputado também ressaltou a necessidade de se fazer um estudo da qualidade das águas dos afluentes do açude, como o Rio São Bento, que estão poluindo suas águas. “Temos que combater o quanto antes”.O diretor- presidente do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, que é potiguar, Elias Fernandes ressaltou os investimentos do Governo Lula nesta área. “Cerca de R$ 1,6 bilhão no nordeste brasileiro, através do Programa de Aceleração do Crescimento”.Segundo ele, no açude Gargalheiras o Denocs destinou R$ 1,2 milhão em investimentos.“ Utilizamos 400 mil na recuperação do maquinário e 800 mil na estrutura de concreto do reservatório”.O presidente da Câmara Municipal de Acari entregou ao presidente da Assembléia, um documento elaborado em conjunto com os vereadores de Currais Novos pedindo a construção de uma lagoa de estabilização para evitar a poluição das águas do Gargalheiras. “A festa é importante, mas a preocupação com a qualidade da água é maior. Queremos que os políticos olhem mais para essa questão”, declarou Ismael Medeiros.O prefeito da cidade, Tom Carlos reforçou as palavras do presidente da Câmara. Ele falou sobre a elevação da parede do açude para que ele volte a ter a capacidade de armazenamento compatível com a demanda dos municípios que recebem suas águas. “Vamos precisar de toda força para que consigamos realizar essa obra, pois do jeito que o Gargalheiras está já não armazena água o suficiente para atender a população da região”, discursou.Tom disse que já havia conversado com os deputados federais e feito o apelo pessoalmente a cada um. A solicitação é para que a parede seja aumentada em 20 centímetros. O açude foi construído para armazenar 40 milhões de metros cúbicos de água.A governadora Wilma de Faria (PSB) chegou praticamente no final da solenidade. “O Gargalheiras é orgulho do nosso estado, ainda temos escassez e muitos problemas a superar, como o problema das enchentes. Agora o Denocs tem a responsabilidade dobrada: de conviver com época seca e de enchentes. As barragens precisam está preparadas".Wilma disse que conversou por telefone com o ministro da Integração Geddel Vieira, que suspendeu a sua vinda ao Rio Grande do Norte nesta quinta-feira. "Convidei o ministro para participar da reunião dos governadores, que ocorrerá na próxima semana, para que ele veja de perto o que está acontecendo aqui no estado. Quero que ele visite a Barragem Armando Ribeiro Gonçalves e a outra que foi inaugurada há pouco tempo, a de Santa Cruz que preocupam a população das cidades vizinhas. Precisamos ter muita capacidade estratégica. Não é fácil sobreviver aos problemas que o povo do semi-árido tem".Já no final do seu discurso, a governadora se dirigiu ao presidente do Denocs, Elias Fernandes e elogiou os três projetos que hoje são prioridade do órgão, e que estão sendo desenvolvidos no baixo-Açu, a irrigação do Santa Cruz "que é importantíssimo", e o investimento de 90 milhões de reais no projeto do Medubim.Na parede do açude foi descerrada uma placa em alusão ao cinquentenário do Açude Marechal Dutra, o Gargalheiras , para marcar as comemorações. A solenidade encerrou com a benção do açude, pelo Monsenhor Raimundo Sérvulo.