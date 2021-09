Potencial energético do RN ganha destaque na CNN

Maiara Cruz Jean Paul-Prates: defesa das energias renováveis em rede mundial.

O convite foi motivado pela política energética do Governo Obama e as relações que ela tem com o Brasil. Em todo o mundo, é cada vez maior a discussão em torno da diversificação da matriz energética para outras fontes além das hidroelétricas, que em alguns casos têm se mostrado insuficientes para atender à demanda mundial.Durante a entrevista, o secretário de Energia do Rio Grande do Norte vai apontar os diferenciais do Estado e do Nordeste na geração de energia proveniente de fontes renováveis. A CNN escolheu apenas dois gestores brasileiros para integrar a discussão: o secretário de Energia do RN e o presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli.