Entra em vigor norma da Anac sobre descontos para passagens aéreas internacionais De acordo com a Resolução n.º 83, inicialmente, as empresas do setor poderão dar descontos até 20% abaixo da tabela da Anac.

Entra em vigor hoje (23) a norma da Agência Nacional de Aviação (Anac) que concede descontos abaixo do piso determinado para passagens aéreas internacionais.



De acordo com a Resolução n.º 83, publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União, inicialmente, as empresas do setor poderão dar descontos até 20% abaixo da tabela da Anac.



A partir de julho, serão permitidas tarifas até 50% mais baratas. Em outubro, os descontos poderão ser de até 80% e, a partir de abril do próximo ano, não haverá mais limite.



Atualmente, um vôo do Brasil para os Estados Unidos, por exemplo, não pode sair por menos de US$ 708. Para a França, a Alemanha, a Itália e a Inglaterra, o preço mínimo é de US$ 869. Para o Japão, é de US$ 2.046.