Novo sistema de estação de transferência confunde usuários

Júlio Pinheiro Novo sistema de bilhete estendido deve ser adotado no próximo dia dois de maio.

De acordo com o titular da pasta, as atuais estações de transferência serão substituídas pelo sistema no qual os passageiros terão uma hora para embarcar em outro ônibus utilizando o mesmo bilhete, dispensando a permanência na estação.Para Faustina Barbosa, moradora do conjunto Potengi, zona Norte de Natal, a mudança não vai trazer melhorias. “Eu utilizo a estação todos os dias para me deslocar até Pirangi e com certeza vou gastar mais do que uma hora para pegar outro transporte. Do jeito que é, está bom”, disse.Usuário das “gaiolas”, como são conhecidas popularmente as estações, Elvis Pessoa, morador de Nossa Senhora da Apresentação, também não concorda com a mudança no sistema, mas ressalta que no modelo atual falta padronização. Ele detalhou que em determinadas horas, são abertas as portas do meio ou as da ponta, causando congestionamento de pessoas e de veículos.Cleonice Barros, moradora do conjunto Santa Catarina, falou que o novo sistema deve causar prejuízos financeiros aos passageiros. “Caso a gente demore mais de uma hora para pegar outro ônibus, vamos ter que pagar uma nova passagem? Não concordo com isso”, opinou.Geraldo Bispo, residente em Nossa Senhora da Apresentação, zona Norte, informou que apesar de não utilizar muito as estações, acredita que o novo sistema deve causar prejuízos à população. Para ele, a principal dificuldade é a falta de informação para os usuários.A mesma opinião é compartilhada pelo agente de transporte que não quis se identificar. Na estação da zona Sul há um ano, ele revelou que falta orientação para os próprios funcionários das cabines. “Não sabemos dar mais detalhes às pessoas que perguntam sobre isso", revelou.Ele destacou outro problema que pode ser gerado com a adoção do bilhete estendido.“E nós como vamos ficar? Nenhum funcionário das estações está tranquilo com o risco de ser demitido. Quem disser que está calmo, tá mentindo”, disse.