Acusado de duplo homicídio vai a júri nesta quarta O desempregado Anderson Rodrigues da Silva é acusado de participar dos assassinatos de Rivaldo e Reginaldo de Oliveira e de tentar matar Roseni de Oliveira em 2002.

O desempregado Anderson Rodrigues da Silva será julgado nesta quarta-feira (22) pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. A sessão de julgamento acontece no salão do júri popular da Comarca de Natal, a partir das 8h.



De acordo com o Ministério Público, no dia 31 de março de 2002, na rua Potengi, bairro das Quintas, em Natal, Anderson, juntamente com outras pessoas, teria matado os irmãos Rivaldo e Reginaldo de Oliveira e tentado matar Roseni de Oliveira.



Há indícios de que a primeira vítima, Rivaldo, teria sido atraída ao local do homicídio por acreditar que uma amiga estava precisando de sua ajuda, sendo cercada pelos acusados e, assim, atingida pelos disparos de arma de fogo, vindo a falecer. Já Reginaldo teria morrido quando tentava defender o irmão. E Roseni de Oliveira somente não teria sido ferida e morta porque as armas dos acusados falharam.