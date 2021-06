Polícia prende acusado de duplo homicídio na Redinha De acordo com uma fonte do Nominuto.com, o autor dos disparos é um dos homens que invadiu a casa para assaltar.

Agentes da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (Defur) chegaram até o autor do duplo homicídio ocorrido após um assalto a casa de praia na Redinha. O crime aconteceu na madrugada do sábado e entre as vítimas está um policial militar aposentado.



De acordo com uma fonte do Nominuto.com, o autor dos disparos é um dos homens que invadiu a casa para assaltar. Segundo a polícia, provavelmente, o ex-policial militar teria entrado em luta corporal com um dos criminosos e, ao tentar matá-lo, o outro assaltante acabou matando o PM e um comparsa.



Os dois morreram há alguns metros da casa de praia. O acusado do crime havia fugido em uma moto roubada da vítima. Apesar da identidade do suspeito ainda não ter sido revelada, informações dão conta que ele é um criminoso de alta periculosidade.



“Na casa dele foram encontradas a moto roubada na casa, a pistola que provavelmente matou os dois homens e uma espingarda calibre 12, além de várias munições. Isso mostra que este homem é muito perigoso”, explica a fonte.



O crime está sendo investigado pela Defur que deverá dar mais detalhes sobre a prisão na manhã desta segunda-feira (13).