Após denúncia de irregularidade, presidente da CEAF entrega o cargo Armando Falcão foi acusado pelo árbitro Emanuel Marinho de favorecimento a um grupo de árbitros no Campeonato Estadual

O presidente da Comissão Estadual de Arbitragem (CEAF), Francisco Armando Falcão, não preside mais a instituição. Ele entregou o cargo na tarde desta segunda-feira (27) após ter sido acusado pelo árbitro Emanuel Marinho de favorecimento a um grupo de árbitros durante o Campeonato Estadual.



Em contato com o Nominuto, Armando Falcão disse que a decisão de se afastar foi definida nesta segunda-feira. "A denúncia do árbitro Emanuel Marinho chegou ao conhecimento do presidente da Federação (de Futebol, José Vanildo), que me chamou e, de imediato, eu solicitei meu afastamento", explicou.



Falcão informou que "o Ministério Público já foi acionado para acompanhar a apuração desta denúncia". Ele afirmou que "depois do parecer (do Ministério Público), que acredito será favorável a minha inocência, pretendo acionar o árbitro na Justiça".



Com o afastamento de Armando Falcão da presidência da CEAF, quem responde interinamente pela Comissão é Charles Eliont.