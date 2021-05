É hoje: potiguares e paraibanos se encontram no Brazil Combat Nordeste

Nº Categoria Luta 1 65 Kg MORCEGAO (KIMURA/RN) x DIABO SAM (HIKARI/RN) 2 65 Kg FELIPINHO (KIMURA/RN) x JUNIOR PAIVA (BTT/PB) 3 77 kg GUILHERME (KIOTO/RN) x KELL (INSTIGAÇÃO/PB) 4 72 kg PATRICIO PITBULL (KIOTO/RN) x TONINHO LOBINHO (INSTIGAÇÃO/PB) 5 85 kg FABIO BOLINHO (KIMURA/RN) x CHARLES ANDRADE (BTT/PB) 6 83 kg SERGIO JUNIOR (HIKARI/RN) x EDUARDO MAHAL (INSTIGAÇÃO/PB) 7 77 kg JORJAO (KIMURA/RN) x LOKINHA (BTT/PB)

Para os amantes e entusiastas do vale-tudo, enfim chegou o dia: hoje será realizado o Brazil Combat Nordeste, às 20h no Palácio dos Esportes.O evento reúne lutadores do Rio Grande do Norte e da Paraíba em sete disputas - e entre os potiguares estarão atletas conhecidos de competições nacionais e mesmo internacionais, caso de Jorjão e Fábio Bolinho.Aliás, a luta de Jorjão será a principal, até por conta do cartel dos competidores em questão: o potiguar, da academia Kimura, vem com a responsabilidade de quem é o atual Campeão do Shooto Brasil (maior evento de MMA da America Latina), Biteti Combat e Hit Fight - e terá como adversário Lokinha (Brazilian Top Team/PB), nada menos que um dos campeões do Cage Warrior e WEC (principais eventos da Europa de MMA)Ourta luta promissora será entre Sérgio Jr. (Hikari/RN) - lutador invicto em sua categoria em terras potiguares, além de um dos principais lutadores e divulgadores do MMA do nordeste pelo Brasil com mais de 28 lutas em seu cartel - e Eduardo Mahal (Instigação/PB), que a exemplo de Lokinha é também campeão do Cage Warrior InglaterraO Brazil Combat Nordeste tem realização da Federação de Vale-Tudo e Mixed Martial Arts do Estado do Rio Grande do Norte (FEVT-RN); mais detalhes podem ser obtidos pelo telefone 8868 2399.Eis a sequência das lutas desta noite no Brazil Combat Nordeste: