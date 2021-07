Porpino diz que Armando fica

Fátima Elena Cláudio Porpino assumirá Emprotur

que o atual diretor-presidente da Emprotur, Armando José, continuará na equipe do órgão quando ele, Porpino, tomar posse em seu lugar, conforme os remanejamentos feitos no secretariado pela governadora Wilma de Faria (PSB).Segundo Cláudio Porpino, houve um mal entendido quando da divulgação do novo cargo de Armando José, que não vai ser diretor de Operações, e sim diretor de Marketing.“É um cargo de importância estratégica, que toca todas as ações da Emprotur”, salientou Cláudio Porpino, afirmando que guarda muito boas relações com Armando José. “Ele vai continuar na equipe, sim, isso já está acertado. Ele deu aquelas declarações (de que não aceitaria “ser rebaixado”) diante do mal entendido de que seria diretor de Operações”, completou.Armando José abrirá a vaga na Emprotur para acomodar Cláudio Porpino, que por sua vez deixa a Secretaria de Articulação com os Municípios para que em seu lugar assuma o deputado Raimundo Fernandes (PMN). A convocação de um parlamentar da base vai permitir a permanência de Vivaldo Costa (PR) na Assembléia, mesmo com o retorno de Gustavo Carvalho – ex-chefe do Gabinete Civil.