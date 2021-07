Juvino Barreto recebe recursos do Governo do Estado

Fotos: Isabela Santos

O dinheiro será investido em insumos básicos. “Tem outras necessidades, mas a prioridade é para alimentação e material de limpeza. Nós temos um plano de trabalho e temos que seguir o que foi proposto”, disse a diretora do JB, Irmã Ana Maria.De acordo com a governadora Wilma de Faria, aproximadamente meio milhão de reais serão investidos na instituição.“R$ 55 mil foram doados pelo Cidadão Nota 10 e depois serão destinados R$ 80 mil para terapia ocupacional”, garantiu a governadora, durante a solenidade em queassinou o convênio.Na ocasião, a diretora, Irmã Ana Maria dos Santos, agradeceu a ajuda governamental ao mesmo tempo em que tornou pública a necessidade de assistência médica dentro do asilo.“As pessoas vêm trazendo sua ajuda para a manutenção; o setor privado nos apoia fornecendo assistência médica particular em cardiologia e endocrinologia; mas precisamos de um médico que possa atender a necessidade de nossos idosos aqui”, informou a diretora.Em resposta sutil, o secretário da Sethas, Fabian Saraiva Maia, disse que a casa sabe que existem burocracias por trás dos investimentos. E destacou que, em um momento de crise, ainda se investe em assistência social.“A sorte do RN é que a governadora pensa primeiro nas pessoas. Não faltam recursos para isto”, exaltou Fabian Maia. “A gente vai caminhando contra tudo e todos”, disse.Também se ressaltou na cerimônia a importância da participação da sociedade no voluntariado, no que diz respeito à companhia e amizade.“Às vezes o próprio idoso se recolhe em seus pensamentos, mas aos pouquinhos vão conversando porque, como todos nós, o que precisam é de carinho e atenção”, disse Wilma de Faria.