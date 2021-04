MP e PF vão compartilhar sistema nacional de informações O acordo prevê a cooperação mútua entre o Ministério Público Estadual e a Polícia Federal no intercâmbio eletrônico de informações através do Sinic.

O Ministério Público Estadual é a primeira instituição do Rio Grande do Norte a se credenciar para utilizar o Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC) visando a prevenção e repressão ao crime organizado.



O acordo de cooperação técnica entre o MP e o Ministério da Justiça por meio do Departamento de Polícia Federal foi assinado nesta quarta-feira (1º), em reunião do Movimento Articulado de Combate à Corrupção (Marcco) pelo Procurador-Geral de Justiça, José Augusto de Souza Peres Filho, e o Superintendente Regional da PF, delegado Hélio Sant'anna e Silva Júnior.



O acordo prevê a cooperação mútua entre o Ministério Público Estadual e a Polícia Federal no intercâmbio eletrônico de informações através do Sinic, que possui, por exemplo, dados das pessoas indiciadas em todos os estados do Brasil.



“Dou parabéns ao Ministério Público Estadual por ter assinado esse convênio que é um instrumento importante no combate à criminalidade”, destacou o Superintendente da Polícia Federal no Rio Grande do Norte. “Há muito tempo o Ministério Público brasileiro namora em ter uma parceria maior com a Polícia Federal e considero um passo importante nós termos chegado a esse banco de dados agora”, disse o Procurador-Geral de Justiça.



O acordo assinado terá validade de 60 meses a partir de sua publicação no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por igual período, ou rescindido a critério das partes.