Campeonato Paulista: Santos vence Palmeiras na "ida" das semifinais A vitória foi de virada, em plena Vila Belmiro, por 2 a 1.

O Santros venceu em casa o Palmeiras na abertura das semifinais do Campeonato Paulista - 2 a 1 de virada, gols de Kleber Pereira e Neymar (Keirrison descontou para o Palmeiras).



Com este resultado, o Santos está em vantagem na disputa por um lugar na fase final da competição.



O jogo da "volta" entre Santos e Palmeiras será no dia 18 no Palestra Itália; antes, neste domingo (12) tem a "ida" de Corinthians x São Paulo, no Pacaembu (a "volta" será no dia 19, no Morumbi).