Medidas que serão apresentadas hoje vão diminuir burocracia na Semurb

Um dos decretos que será assinado nesta segunda-feira (6), às 16h, no auditório da Fiern, pela prefeita de Natal Micarla de Sousa permitirá mudança de tipologia de imóvel em Natal.



Na prática isso significa que um prédio originalmente apresentado a Semurb como flat, por exemplo, poderá deixar de ser um flat e passar a ser residencial. Isso nos casos de prédios licenciados recentemente, em vigor ou mesmo projetos que ainda estão para serem licenciados na Semurb.



As informações foram confirmadas na manhã de hoje pelo secretário titular da pasta, Kalazans Bezerra. Segundo ele, essa ação será de extrema importância para a população.

“Sendo flat, a Caixa Econômica Federal não poderá financiar. No entanto, sendo residencial, a Caixa financia até R$130 mil”, declara.



Com isso, explica Bezerra, a Prefeitura espera reduzir o déficit populacional da cidade, gerando emprego e renda.