Vereadores aprovam CEI mista e requerimento será encaminhado à AL

Elpídio Junior Ney Júnior defende que CEI conjunta com a Assembleia não tem nada de inconstitucional.

“Queremos um processo de investigação sério. Os medicamentos envolvem recursos públicos estaduais. Então vamos somar esforços para dar mais embasamento às investigações. Estudei muito a possibilidade da criação de uma CEI mista e não vejo nada de inconstitucional. Mas vejo que estão tentando manipular esta iniciativa propondo vários impasses, mas nada de concreto, só suposições. Há sim a possibilidade desta comissão reunindo deputados e vereadores”, ressaltou o propositor da CEI, Ney Junior.Depois da aprovação dos vereadores, o requerimento foi encaminhado ao presidente da Câmara, Dickson Nasser (PSB), que deve enviar a solicitação ao deputado estadual Robinson Faria, presidente da Assembleia Legislativa. A partir daí, a proposta é colocada para os deputados que decidem se aprovam ou não a Comissão Mista.Três vereadores de oposição se manifestaram contra a união de Assembleia e Câmara para averiguar as irregularidades dos medicamentos. “Não sei como uma CEI pode transgredir de uma Casa Legislativa para outra. Defendo a investigação do fato, mas partindo da Comissão de Saúde da Casa, e, se necessário a instauração de uma CEI”, destacou Raniere Barbosa.O vereador Luis Carlos também é a favor da apuração do caso no âmbito do Legislativo Municipal. “Sou a favor da investigação desta descoberta grave. Concordo com uma CEI, mas nesta Casa”, disse o parlamentar.A mesma opinião é compartilhada pelo vereador George Câmara (PCdoB). “Pra mim isso é uma articulação política. O regimento não prevê essa formação. O que vai vincular um deputado vir até a Câmara e o vereador ir a Assembléia?” questionou o parlamentar.Assinaram o requerimento os vereadores Bispo Francisco de Assis (PSB), Sargento Regina (PDT), Paulo Wagner (PV), Enildo Alves (PSB), Adão Eridan (PR), Hermano Morais (PMDB), Mauricio Gurgel (PHS), Franklin Capistrano (PSB), Adenúbio Melo (PSB), Heráclito Noé (PPS), Chagas Catarino (PP), Albert Dickson e Ney Júnior (DEM).