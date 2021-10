Ministra Dilma passará por quimioterapia após retirada de tumor Mministra concede coletiva em São Paulo, para falar sobre o tratamento contra um tumor embaixo da axila esquerda.

A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, concedeu uma entrevista coletiva, agora há pouco, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para falar sobre o tratamento contra um tumor embaixo da axila esquerda.



Segundo o médico Roberto Kalil, o nódulo tinha 2 centímetros. A biópsia diagnosticou que se trata de um linfoma – no caso, um gânglio. “A cirurgia de retirada já foi feita há algumas semanas”, informou o médico.



Durante o tratamento, que deve durar cerca de quatro meses, a ministra será submetida à quimioterapia complementar. Segundo ela, as atividades à frente da Casa Civil não serão prejudicadas.