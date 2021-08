ABC/UnP/Art&C participa do Desafio Nordeste de Futsal

Ernani (E) vai poder contar com Leo Rummenigue para o Desafio.

O técnico Ernani Passaglia vai poder contar com Leo Rumennigue - recuperado de uma contusão na patela do joelho direito, o atleta participou do último treino, na quarta (15) no ginásio do Sagrada Família e não reclamou nem de dores nem de incômodos. Assim, 13 atletas foram listados para o Desafio: Matheus, Ricardo, Bizinho, Preto, Rafael Negão, Walber, Igor, Anderson, Dentinho, Leo Rumennigue, Fabyano, Kilmer e Betinho.A competição está composta por dois grupos com três times cada. O alvinegro está no mesmo grupo do Capela-SE e do Avaré - e joga contra eles neste fim de semana (18 e 19); no outro grupo estão o anfitrião Paulo Afonso, o Tigres-PE e a seleção de Alagoas. A semifinal será na segunda (20), e a grande final será na terça (21, feriado de Tiradentes).