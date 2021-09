MP cobra escolarização de socioeducandos do Ceduc-Pitimbu Promotora Isabelita Garcia instaurou inquérito civil para apurar se os cerca de 60 socioeducandos da unidade estão tendo aulas regularmente.

O Ministério Público investiga se os cerca de 60 socioeducandos da unidade de privação de liberdade Ceduc-Pitimbu estão tendo aulas regulares, o que é uma obrigação das entidades que desenvolvam programas de internação. De acordo com a promotora Isabelita Garcia Gomes Neto Rosas, há denúncias de que a Escola Estadual Djalma Maranhão, que funciona dentro do Ceduc e é destinada somente aos socioeducandos, não estaria oferecendo escolarização aos socioeducandos.



“Recebemos algumas denúncias e, por isso, resolvemos instaurar esse inquérito civil para apurar se é verdade ou não. Caso os socioeducandos não estejam tendo aulas regulares, a Fundac terá que responder por isso”, falou a promotora.



Segundo Isabelita Garcia, a escola Djalma Maranhão passou por reformas na estrutura física recentemente, o que chegou a provocar a suspensão das aulas por um tempo. “Mas agora as reformas foram concluídas e os socioeducandos precisam ter o direito à educação assegurado”, frisou. A promotora disse que a maioria dos socioeducandos tem aulas do EJA – Educação de Jovens e Adultos.



Na portaria, a promotora determina que a direção da Fundac informe “como vem sendo ofertada a atividade de escolarização dos socioeducandos da unidade Ceduc-Pitimbu, esclarecendo, dentre outras questões relevantes, espaço físico existente, número de turmas por nível de ensino, alunos e horários, número de professores e respectivas matérias de ensino”; e que informe “o número de socioeducandos que estão sendo participando da atividade de escolarização, esclarecendo se algum deles não está inserido nesse processo devido a ausência de oferta de ensino conforme demanda o seu nível de escolaridade, bem como a rotina da unidade quanto a prática desta atividade”.