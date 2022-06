Pedetistas querem Carlos Eduardo no governo em 2010

Vladmir Alexandre Ministro "lança" Carlos Eduardo à disputa em 2010 pelo comando do RN.

Carlos Eduardo chegou como o membro forte do Partido Democrático Trabalhista e com a esperança de que a legenda possa ter um candidato forte que engradeça a participação do partido nas disputas políticas do Estado. O ex-prefeito de Natal foi aclamado por todos, inclusive pelo presidente nacional do PDT e Ministro do Trabalho, Carlos Lupi.“Carlos Eduardo chega para ser a maior liderança que o PDT já teve no Rio Grande do Norte, por isso marca a história da legenda. Temos o orgulho de ter um candidato forte ao nosso lado com condições de ser o futuro governador do estado. Carlos Eduardo, estamos lhe convocando a lutar por esse partido de exilados, perseguidos, mas que tem ousadia para lutar. Queremos que você faça no Rio Grande do Norte, o que fez em Natal”, ressaltou o ministro.O presidente do diretório estadual do PDT e principal articulador da ida do ex-prefeito de Natal para a legenda, deputado Álvaro Dias enalteceu a atuação de Carlos Eduardo a frente da prefeitura. O parlamentar encerrou seu discurso afirmando que o novo pedista deve sim disputar o governo.“Por tudo o que fez em Natal, por todas as grandes obras que realizou como o Parque da Cidade, a Maternidade e um Ginásio na zona norte e tantas outras ações, pela bela cidade que hoje temos, por tudo isso é que ele será o futuro governador do Rio Grande do Norte”, disse Álvaro Dias.A vereadora Sargento Regina que chegou a cogitar a possibilidade de deixar a legenda, caso Carlos Eduardo mudasse a posição do PDT que hoje faz oposição a governadora Wilma de Faria, para a bancada de situação na Assembleia Legislativa, demonstrou que está tudo “resolvido”.“Fique a vontade no PDT Carlos Eduardo. A militância já lhe aceitou e agora iremos fazer um bom trabalho juntos. Acredito que o nosso partido poderá sim fazer parte do governo efetivamente”, destacou Regina.Com discurso parecido o presidente municipal do PDT, prefeito de Parnamirim, Mauricio Marques fez vários elogios a Carlos Eduardo e alfinetou os adversários sobre as acusações contra o ex-prefeito de Natal.“Por mais que critiquem seu nome e tentem arranhar sua administração, quanto mais falam dele, mais seu nome cresce nas pesquisas. Ele não veio ser mais um militante, mas veio para ser o nosso candidato ao governo do Rio Grande do Norte”, conclamou o prefeito de Parnamirim.Como já era de se esperar, a deputada estadual Gesane Marinho (PDT) não compareceu a solenidade de filiação. A parlamentar afirmou ao Nominuto.com que está bastante insatisfeita com a condução do deputado Álvaro Dias no PDT.“É função do presidente do diretório do partido, discutir e informar aos militantes e, principalmente, detentores de mandato o que acontece no partido. Não sou contra a chegada de Carlos Eduardo, mas não concordo com a forma como as coisas estão sendo conduzidas. O PDT até agora só precisou dos meus votos”, reclamou Gesane Marinho.