No clássico da solidariedade, ABC vence América

Vlademir Alexandre Jogo foi equilibrado e sem grandes emoções.

Além do sentido festivo, a partida serviu para os torcedores conheceram alguns dos novos reforços das duas equipes e visualizar o que deverá ser apresentado por ABC e América na Série B do Campeonato Brasileiro.A expectativa dos organizadores do amistoso, intitulado “Clássico da solidariedade”, era arrecadar dinheiro e alimentos para o Hospital Infantil Varela Santiago e o Armazém da Caridade, respectivamente.Mesmo o público não sendo o esperado de 10 mil pessoas, o público pagante foi de 8.350 pessoas. Com isso, a renda total do amistoso foi de R$ 66.250. Agora, América e ABC voltam a campo apenas na Série B, que terá início no próximo fim de semana.Na tarde desta sexta-feira, os dois treinadores Heriberto da Cunha (ABC) e Maculia (América) fizeram várias substituições, como forma de testar os jogadores que disputarão o campeonato nacional.Apesar do equilíbrio durante todo o jogo, o ABC foi mais feliz com Ricardinho, aos 31 minutos do segundo tempo, e marcou o único gol da partida. No início do amistoso, aliás, os jogadores respeitaram um minuto de silêncio em homenagem a adolescente Maria Luiza Fernandes Bezerra.A menina de 15 anos foi encontrada morta de maneira cruel no Jardim América, zona Oeste de Natal. O crime chocou a população da capital e foi motivo de homenagem, principalmente, por parte do América, tendo em vista que Maria Luiza era torcedora do clube.Contudo, ao final da partida, mais uma vez o Machadão foi palco de pancadaria. Torcedores das duas equipes se enfrentaram nas arquibancadas. A situação foi controlada pela tropa de choque da Polícia Militar e alguns dos baderneiros foram detidos.