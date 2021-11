ASSU é o novo campeão estadual de futebol

Elpídio Júnior O ASSU comemora com seus torcedores o título inédito do "Camaleão".

Leandro Macaxeira abriu o placar cobrando falta (na súmula, o gol foi para Everaldo) aos 31 minutos do primeiro tempo. Luciano Paraíba, três minutos depois, empatou para o ASSU na falha do goleiro Nilson, que não segurou o chute fraco - 1 a 1.No segundo tempo, Leandro Mineiro (contra) marcou o segundo gol do Potyguar ao tentar cortar cobrança de falta de Leandro Macaxeira. Ao final, festa da torcida do ASSU e aplausos da torcida do Potyguar para seu time.O técnico do Potyguar, Neto Matias, disse "Se não fosse a chuva e o campo pesado, a gente teria condições de reverter (essa situação)".No primeiro tempo, os times mostraram muita disposição mas o jogo foi nivelado por baixo - o gramado do Marizão estava muito pesado e encharcado em alguns pontos, atrapalhando o bom desenvolvimento da partida.A primeira chance surgiu de uma jogada pela esquerda de Carlinhos, em chute cruzado, assustando o ASSU. O "Camaleão" tinha sua jogada mais forte pela esquerda com Ribamar, e nas arrancadas do atacante Luciano Paraíba, que parava na boa marcação do zagueiro Everaldo.Jogando completo, a equipe do Potyguar era superior, mas não conseguia transformar em gols sua pressão sobre o adversário.O gol do Potyguar surgiu aos 31 minutos: Quirino sofreu falta de Pedro Pancada, Leandro Macaxeira cobrou, a bola desviou na defesa e enganou o goleiro Erasmo, 1 a zero.O ASSU foi para cima, e em contra-ataque rápido a bola foi chutada cruzado por Marcelo Assuense; o goleiro Erasmo rebateu, a bola sobrou para Luciano Paraíba, que chutou fraco, mas o goleiro Nilson aceitou. Estava decretado o empate, aos 34 minutos.O jogo seguiu com o Potyguar levando perigo com Leandro Macaxeira pelo lado direito e boas jogadas criadas por Thiago e Carlinhos no ataque. Quirino confundia a marcação da defesa do ASSU mas não conseguia finalizar por conta do estado do gramadoO jogo, muito truncado e sem lances de qualidade, terminou empatado no primeiro tempo - 1 a 1.No segundo tempo, sabendo da necessidade, o Potyguar partiu para cima, pressionando o ASSU que não saía de seu campo. O volante Emerson, o meia Thiago e principalmente o ala Leandro Macaxeira eram as principais alternativas de ataque do time seridoense.O gol de desempate não demorou, e saiu da mesma forma que no primeiro tempo, só que desta vez uma falta pelo lado esquerdo: Leandro Macaxeira cobrou, a bola fez uma curva incrível e traiu o meia Leandro Mineiro, que tentou turar de cabeça mas acabou colocando-a dentro do gol.O técnico Hugo Sales - que já havia perdido o zagueiro Pedro no primeiro tempo, contundido - começou a fazer alterações para tentar consertar as falhas de seu time: tirou do jogo os dois atacantes Marcelo Assuense e Luciano Paraíba, mas não conseguiu sair do sufoco.A sorte do ASSU só mudou quando o zagueiro Gerielson foi expulso após falta providencial em Ribamar. Com um jogador a menos, o Potyguar perdeu um pouco de sua força mas continuou a mandar na partida.O jogo ficou violento, sem brilho, houve troca de desaforos parte a parte, até que o meia Thiago também foi expulso. Com dois a menos, o Potyguar parecia não ter forças para buscar os dois gols que precisava.O ASSU se fechava, só saía na boa, e segurava as bolas nas laterais do campo.Depois de dois minutos de acréscimo, o árbitro Suelson Diógenes encerrou a partida, e a torcida assuense invadiu o campo.O presidente da FNF, José Vanildo, e a secretária estadual de Esportes, Magnólia Figueiredo, fizeram a entrega dos troféus em meio à torcida.O ASSU foi campeão com Erasmo, Thiago, Pedro Pancada, Pantera, Ribamar; Lano, Alan, Alisson, Leandro Mineiro; Marcelo Assuense e Leandro Paraíba - com o técnico Hugo SalesO Potyguar atuou com Nilson, Leandro Macaxeira, Everaldo, Gerielson, Nininho; Roquete, Emerson, Gil Pernambucano, Thiago; Quirino e Carlinhos - o técnicoA arbitragem foi de Suelson Diógenes, auxiliado por Milton Otaviano e Aldeilma Luzia.O público foi de 1.400 pagantes (renda de R$ 23 mil reais).