ABC lista jogadores convocados para jogo contra o Fast Os atletas Simão e Rogério, mais o goleiro Tiago Cardoso, estarão na estreia do alvinegro na Copa do Brasil.

O ABC colocou o pé na estrada, para a estreia na Copa do Brasil contra o Fast Club-AM no estádio Vivaldão, em Manaus (AM). O técnico Heriberto da Cunha relacionou ontem (02.03) 18 jogadopres para a partida.



Heriberto amarga quatro desfalques - o lateral direito Marcos Tamandaré, mais os meias Rodriguinho e Marcos Paraná, estão entregues ao Departamento Médico; e o lateral esquerdo Beto, recém-contratado, já atuou na competição pelo Tupi/MG e não poderá mais defender outra equipe na Copa do Brasil 2009. Por outrto lado, os volantes Simão e Rogério já esão recuperados e à disposição; e o goleiro Tiago Cardoso foi regularizado e aparece pela primeira vez na relação.



O ABC vai a Manaus com os goleiros Raniere e Tiago Cardoso; o lateral Delano; os zagueiros Gaúcho, Ben-Hur, Fabiano e Edson; os volantes Erandir, Simão, Rogério e Élton; os meiocampistas Sandro e Artur Coimbra; e os atacantes Ivan, Paulinho Macaíba, Gabriel, Ricardinho e João Paulo. A escalação definitiva será conhecida à beira do gramado - "Ainda vamos fazer um trabalho em Manaus e só aí analisaremos a melhor formação para entrar em campo na quarta-feira", considerou Heriberto.