Corte no Fundo de Participação piora situação das pequenas cidades

Quase 25% das cidades do RN sequer viram a cor do dinheiro, que ficou retido nos cofres da União para pagamento de dívidas. A queda foi conseqüência direta da crise financeira e dos incentivos fiscais do Governo Federal.O presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (Femurn), Benes Leocádio (PP), foi à imprensa dizer que aquilo era "desastroso" e correu para Brasília para pedir mais recursos da União. Desde que assumiu o cargo, ele vem reclamando que as muitas exigências da União não condizem com a transferência de recursos. O desequilíbrio engessaria a administração."Para um país com a dívida social que o Brasil tem, os recursos sempre serão poucos, mas há também um problema de gestão", opina a professora do Departamento Interdisciplinar de Políticas Públicas da UFRN, Maria do Livramento.Segundo ela, a corrupção, a falta de pessoal capacitado e a má vontade política contribuem para a relação de dependência dos municípios em relação à União. "A coisa mais antipática para o prefeito é cobrar IPTU, e num momento de crise a última coisa que o cidadão faz é pagar imposto", continua a professora.Mas os prefeitos negam que tenha havido queda na arrecadação. "A receita municipal não me preocupa; houve uma queda na inadimplência", afirmou o prefeito de Parnamirim, Maurício Marques (PDT). Ele não soube precisar de quanto foi a redução. Marques diz que a crise ainda não trouxe problemas para o seu município.O prefeito de Currais Novos, Geraldo Gomes (DEM), um dos 38 municípios que não puderam gastar a primeira parcela do FPM, disse que a queda não afetaria os investimentos. "Demos o aumento (piso salarial) a todos os professores e até o fim do mês pagaremos os funcionários", informou.No caso de Natal, a importância da transferência do Governo Federal é bem menor e responde hoje por 13% da receita. A falta de sintonia entre o discurso fatalista do presidente da Femurn e o otimismo exagerado dos prefeitos das pequenas cidades revela que os gestores ainda se encontram perdidos em meio à crise.Bom seria se, em vez de negar o problema ou transferi-lo para o Governo Federal, os políticos buscassem alternativas compensatórias, como enxugamento da máquina administrativa, combate à corrupção e aumento da arrecadação. Mas significaria afastar por um momento as artimanhas eleitoreiras que ano após ano governam o caminho de quem nos governa. E isso, definitivamente, mesmo em tempos de crise, está fora de cogitação.