Ponte empata com o Coritiba em 2 a 2 pela Copa do Brasil A Ponte chegou a sair atrás no placar, mas conseguiu a virada com gols de Wilian e Jean. Nos minutos finais o Coxa empatou com Marcelinho Paraíba.

Os 90 primeiros minutos da disputa por uma vaga na semi-final da Copa do Brasil já se foram. Ponte Preta e Coritiba duelaram na noite de hoje no Majestoso e o resultado final foi o empate em 2 a 2.



A Ponte chegou a sair atrás no placar, mas conseguiu a virada no início do segundo tempo com gols de Wilian e Jean. Nos minutos finais o Coxa empatou com Marcelinho Paraíba.



A Ponte agora tira o foco da Copa do Brasil e passa a pensar no segundo jogo do Brasileiro da série B. Nesta sexta-feira (15) a Macaca encara o Paraná, fora de casa, às 21h00.



Já o jogo de volta contra o Coritiba e a definição de quem seguirá para a próxima fase da Copa do Brasil, será na próxima terça-feira, também na capital paranaense.



O jogo



O Coritiba chegou bem perto de abrir o placar aos 12 minutos. Marcelinho Paraíba recebeu dentro da pequena área e ia fazer o gol com um toque, mas Gum chegou no momento certo e tirou.



A resposta da Macaca veio três minutos depois. Pela lateral esquerda, Danilo Neco cruzou e Márcio Mexerica desviou. A bola saiu pela linha de fundo.



Aos 18 minutos a Ponte teve uma boa chance para sair na frente. No contra-ataque rápido, Márcio Mexerica ganhou na corrida e ficou cara a cara com o goleiro. Com um toque sutil, o atacante tirou o arqueiro Vanderlei mas perdeu o tempo da bola.



Na hora que ia fazer o chute, o goleiro se recuperou e fechou o ângulo. A bola ainda foi colocada dentro da área, mas os jogadores da Ponte não conseguiram empurrar para dentro do gol.



O técnico Marco Aurélio teve que fazer a sua primeira mudança no time aos 32 minutos. O meia Bilu se machucou em uma dividida e deu lugar à Tinga. Após a alteração o jogo esquentou e a Macaca teve outra grande chance de gol.



O próprio Tinga deu um belo passe para Guilherme na esquerda. O lateral da Ponte encarou o marcador e chutou cruzado para dentro da área. A bola tomava o caminho do gol, mas o zagueiro Felipe tirou em cima da linha.



O Coritiba acordou e fez duas boas jogadas no final do primeiro tempo. Aos 38 minutos, Marcio Gabriel cruzou pela direita e Aranha subiu para socar a bola.



No minuto seguinte, o próprio Marcio Gabriel abriu o marcador. Novamente o atleta chutou cruzado pela direita com muita força. O zagueiro Gum tentou desviar mas a bola acabou entrando.



A Ponte voltou para o segundo tempo para reverter o placar. Para isso, a Macaca tinha o apoio do seu torcedor que compareceu em bom número e cantava sem parar.



Logo no reinício, aos 4 minutos, Tinga lançou para Danilo Neco na ala direita. O atacante correu, pegou a bola e fez o cruzamento. Dentro da área, Márcio Mexerica subiu e cabeceou com força. Vanderlei fez excelente defesa.



O gol da Ponte não demorou para sair. Com 9 minutos de bola rolando, Wilian empatou o jogo. O volante alvinegro cobrou falta na entrada da área com muita força e, mesmo sendo amortecida pela barreira, a bola chegou ao canto direito do gol de Vanderlei. Ponte 1 a 1.



Empurrada pela torcida, a Ponte fez pressão. Aos 16 minutos Tinga conquistou uma falta na entrada da área. Na cobrança, Wilian mandou outra bomba. O goleiro se esticou todo para espalmar para escanteio. E foi dessa jogada que a Macaca virou o placar. Danilo Neco cobrou com perfeição no meio da área e Jean, de cabeça, estufou a rede.



O Coxa tentou empatar novamente o jogo. Aos 29 minutos Aranha espalmou o forte chute de Marco Aurélio.



O treinador da Ponte fez então as suas últimas mudanças, retirando Danilo Neco e Márcio Mexerica para as entradas de Danilo Luis e Kim. O treinador do Coritiba também mexeu no time, conquistando maior posse de bola no ataque.



Aos 40 minutos, o visitante empatou. Leandro Donizeti carregou pela direita, saiu dos marcadores e passou para Marcelinho Paraíba dentro da área empurrar para o fundo do gol.



A Ponte tentou reagir, mas não houve tempo para isso. No último minutos, Tinga avançou pela esquerda, entrou dentro da área e chutou. O goleiro Vanderlei fez outra grande defesa.



Agora a Macaca deixa de lado a Copa do Brasil para trabalhar durante a semana visando ao jogo contra o Paraná, sexta-feira, fora de casa.