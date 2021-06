Deputados nordestinos discutem situação dos municípios Um debate na Câmara dos Deputados no começo da tarde de hoje vai abordar as saídas possíveis para a crise nas prefeituras



A bancada do Nordeste na Câmara dos Deputados vai se reunir logo mais às 14h para discutir a situação dos municípios da região frente ao problema da redução do repasse das transferências federais, principalmente o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e ICMS. O encontro partiu de uma sugestão da deputada federal potiguar Fátima Bezerra (PT) ao coordenador da bancada nordestina, Zezéu Ribeiro, do PT da Bahia.



“Com a queda na arrecadação do ICMS em todo o país e a redução do IPI, os pequenos municípios do Norte e Nordeste tiveram a base de cálculo do FPM diretamente afetada, reduzindo os já poucos recursos que dispõem para administrar as cidades”, argumentou Fátima.



Do encontro, devem participar o coordenador do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), Mauro Benevides Filho, representantes da Frente Nacional de Prefeitos, além do sub-secretário de Assuntos Federativos da Presidência da República, Alexandre Padilha.



O deputado Zezéu Ribeiro, por sua vez, alerta para o risco de paralisação da economia a que estão submetidos os pequenos municípios nordestinos, e que se medidas não forem tomadas, será instalado o caos administrativo e econômico nas menores cidades do país.