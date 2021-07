Servidores da Guarda Municipal querem status de secretaria adjunta

Elpídio Júnior Sargento Regina será defende que a Guarda Municipal tenha status de secretaria adjunta.

Em pronunciamento, a parlamentar argumentou que a valorização da Guarda Municipal era um compromisso de campanha da prefeita Micarla de Sousa (PV), mas que do modo que a reforma administrativa foi enviada não havia alteração na Guarda Municipal com relação aos anos anteriores. “É por isso que estou aqui defendendo o interesse dos servidores, que reivindicam o que lhes foi prometido”, afirmou a vereadora.O guarda municipal Paulo Bandeira, que era um dos representantes do segmento tentando convencer os demais parlamentares, afirma que a Guarda Municipal, nos moldes da reforma administrativa que foi lida na sessão desta terça-feira (14), continua como um departamento que apenas cumprirá as ordens da secretaria de Defesa Social.“Queremos a elevação a status de secretaria adjunta para que possamos participar das discussões sobre os rumos da Guarda Municipal, para que a gente tenha a oportunidade de trabalhar em prol da melhoria da segurança em nossa cidade”, afirmou Paulo Bandeira.De acordo com o vereador George Câmara (PCdoB), a emenda é uma das que foi discutida entre os quatro parlamentares de oposição e terá o apoio dos companheiros de bancada.As emendas aos projetos que forma a reforma administrativa deverão ser apresentadas a partir da próxima sexta-feira (17), um dia após a primeira votação da matéria.