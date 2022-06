Jerninhos segue com basquete e futsal, apesar da chuva

Rogério Torquato O Contemporâneo, em casa, venceu a Facex em jogo animado.

Entre outros jogos finais no basquete, o Contemporâneo venceu a Facex, 15 a 13, em jogo bem aminado. A partida, acompanhada atentamente por pais, professores, colegas de turma e outras euipes participantes, demorou um tanto para começar: a chuva - que, constante, caía em Natal desde a madrugada - atrapalhou um pouco o deslocamento dos atletas até o local.O último dia do basquete também marcou o surgimento de um jogo "caseiro" - Salesiano São José x Salesiano Dom Bosco, o velho "Salé" da Ribeira contra o seu, digamos, irmão mais novo do Conjunto Gramoré que está dando os primeiros passos em competições de vulto; os professores-técnicos das duas equipes crêem que "Salé x Salé" tem tudo para se tornar um clássico.O aguaceiro prejudicou com mais força o futsal - houve relatos de alguns jogos adiados, forçados pelas circunstâncias.Além destas duas modalidades, hoje foi o dia da ginástica olímpica, no ginásio do H. Castriciano.À tarde, pela programação, o Salesiano vai sediar o vôlei. Neste domingo (24) os Jerninhos continuam com ou sem chuva, com mais futsal no Gnásio Marcelo Carvalho; no próximo fim de semana, estão previstos o judô (no Palácio dos Esportes), o handebol (no Marista), a queimada (na Facex), o início do futebol (no Marista) e mais uma série de partidas de futsal (no Marcelo Carvalho).