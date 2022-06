Avião cai e mata ocupantes no sul da Bahia Segundo o Corpo de Bombeiros de Porto Seguro, a aeronave explodiu ao se aproximar da cabeceira da pista, matando 11 pessoas.

Um avião modelo King Air caiu ao se aproximar da pista de pouso de propriedade de um hotel, em Trancoso, no litoral sul da Bahia. O acidente ocorreu por volta das 21h de ontem (22). Segundo o Corpo de Bombeiros de Porto Seguro, a aeronave explodiu ao se aproximar da cabeceira da pista, matando 11 pessoas.



Quatro viaturas da corporação, com uma equipe de 12 homens, permanecem no local no trabalho de resgate dos corpos. O avião procedia de São Paulo,com um grupo de pessoas que iria passar o fim de semana em Trancoso.