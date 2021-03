Souza está de volta ao América O craque assinou contrato após reunião com os dirigentes, e amanhã (27.03) se apresenta ao CT

Agora é oficial: Souza está de volta ao América. O meiocampista, craque e um dos ídolos do time rubro assinou contrato agora pela manhã, após uma reunião com os dirigentes na Sede Social - encerrando, assim, um longo período de especulações e dúvidas sobre seu retorno.



A partir de amanhã (27.03) ele - que chegou am anunciar a posentadoria dos campos e ultimamente vem passando por tratamento em uma clínica especializada para fortalecer a musculatura a fim de encarar a Série B do Brasileiro - já começa a treinar no CT Abílio Medeiros, em Parnamirim.