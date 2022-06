Emparn prevê pancadas de chuvas neste fim de semana no estado Hoje (22) à noite deverá chover com maior intensidade em Natal.

A Emparn prevê chuva para este final de semana em praticamente todo o Rio Grande do Norte. Em Natal, a previsão é de céu parcialmente nublado com chuva, principalmente pela manhã e à noite.



Hoje (22) e amanhã (23) à noite as chuvas poderão ser mais intensas na capital.



No interior do estado, deverão ocorrer pancadas de chuvas no período da tarde. Ainda não foi feito o levantamento dos locais onde a probabilidade de chover será maior.