Potyguar indefinido para confronto contra o América O Leão do Seridó tem quatro jogadores recolhidos ao Departamento Médico.

O Potyguar, mais uma vez, está nas mãos de seu Departamento Médico para escalar o time para o jogo deste sábado (28.03) contra o América em pleno estádio Coronel José Bezerra - o apronto foi hoje à tarde, mas o técnico Neto Matias optou por "segurar" a escalação, à espera de boas notícias.



Até parece repetição da semana passada, mudando alguns nomes e números. Neste momento, estão no DM do "Leão do Seridó" Roquete, Thiago, Gil Paraíba e Jefferson. Por conta disso, a escalação definitiva só será conhecida momentos antes da partida.



Já os "inteiros" participaram de um coletivo - os (prováveis) titulares venceram por 3 a zero, gols de Maceió, Quirino e Roberto Goiano. A primeira formação, considerada a mais forte e provável para jogar contra o América, foi esta - Nilson, Leandro, Josué, Maceió, Everaldo; Gil Pernambuco, Elian, Emerson, Roberto Goiano; Quirino e Carlinhos.