Abertas inscrições da 13º Convenção de Comércio e Serviços do RN

Até 15/maio Após 15/maio Associado CDL R$ 200,00 R$ 230,00 Não associado R$ 250,00 R$ 280,00 Estudante R$ 200,00 R$ 230,00

Considerado o maior evento da classe empresarial, a tradicional Convenção do Comércio e Serviços do RN, já está com as inscrições bertas. A programação da 13ª edição terá foco nas soluções para a crise econômica mundial com palestras de Rogério Mainardes, Marcelo Carvalho e Roque Pelizzaro.O evento é organizado pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL) e Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal (CDL- Natal) conta com a participação dos empresários de todo o Rio Grande do Norte, associados as 28 Câmaras de Dirigentes Lojistas com sede em todas as regiões do Estado.Os interessados podem fazer as inscrições promocionais até o dia 15 de maio no aqui . Após essa data, os valores serão acrescidos em R$ 30,00.