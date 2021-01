ABC goleia e avança na Copa do Brasil

Elpídio Júnior

Apesar do resultado, o começo não foi fácil para o clube potiguar. Aos dois minutos de partida, Maranhão, pela ponta esquerda, escapa da zaga alvinegra e bate um forte chute em cima de Raniere. Melhor na partida, o Fast ainda perdeu um pênalti, depois que Gaúcho derrubou Parintins dentro da área.Para a alegria do bom número de torcedores alvinegros, Preto desperdiça o gol depois da boa defesa de Raniere, que caiu na esquerda e salvou o que seria o primeiro gol do Fast. Depois do susto, o ABC vai pra cima e as melhores jogadas passam a sair do pés de Paulinho Macaíba, Simão e Erandyr.E justamente o jogador abre o placar da partida, já nó final do primeiro tempo, aos 44 minutos. O camisa cinco aproveitou o lançamento de Simão e tocou por cima do goleiro Ricardo. Um minuto mais tarde, Paulinho Macaíba amplia o marcador a favor dos potiguares. O jogador chutou rasteiro no canto e mandou pro fundo do gol do time manaura.O ABC volta mais vivo pro segundo tempo e logo aos dois minutos, Gabriel, que entrou na partida, marca o terceiro para os alvinegros. O jogador ainda perdeu um gol aos cinco minutos do segundo tempo, aproveitando um cruzamento de Erandyr. Ele cabeceou para baixo, tirou o goleiro da jogada, mas a bola não entrou.Enquanto isso, as oportunidades da equipe do Fast surgiam dos pés de Preto, Peu, que atuavam pela esquerda e no meio, respectivamente. No entanto, sem dar chance de defesa, o ABC cravou o último gol da partida. Gabriel, novamente, aos 18 minutos, marcou de cabeça e assinalou a vitória dos potiguares.O jogo foi ainda marcado por duas expulsões. Paulinho Macaíba, que já havia levado o amarelo quando tirou a camisa ao comemorar o gol, levou o segundo amarelo depois de uma falta. Pelo lado do Fast, Pontes, que entrou no segundo tempo deixou o gramado mais cedo após dura falta em cima de Gabriel. O jogador, a exemplo de Macaíba, já tinha cartão amarelo.Agora, o ABC enfrenta o Atlético Paranaense no dia oito de abril, no Frasqueirão. O clube continua como o último representante potiguar da competição, já que o Potiguar perdeu por 6 a 1 para o Bahia nesta quinta-feira.