Ceará também pede ajuda federal O ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira, estará no Rio Grande do Norte nesta quarta-feira (6).

Depois de verificar a situação do Rio Grande do Norte, na manhã desta quarta-feira (6), o ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira, tem encontro marcado em Brasília, com o governador do Ceará, Cid Gomes. De acordo com as informações do jornal O Povo, o chefe do executivo estadual também será recebido, durante a tarde, pela cúpula da Secretaria Nacional da Defesa Civil.



Cid Gomes vai pedir apoio financeiro ao Governo Federal para ajudar as 170 mil pessoas atingidas pelas chuvas.No Ceará, mais de 100 açudes estão sangrando e a Secretaria do Desenvolvimento Rural estima a perda de 50% da safra nas cidades atingidas pelas enchentes.



De acordo com balanço da Defesa Civil do Estado, 59 cidades do Ceará foram afetadas pelas intensas chuvas que atingem o Estado. Ainda segundo o órgão, 506 imóveis foram totalmente destruídos e 4.021 danificados.



RN

Geddel Vieira a governadora Wilma de Faria sobrevoarão os municípios do Rio Grande do Norte que estão sofrendo com as enchentes provocadas pelas últimas chuvas. O objetivo é acompanhar a situação de perto para definir outras ações emergenciais além das que já foram determinadas pelo Governo.