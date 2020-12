Maurício Marques é favorável à união entre o PDT e Wilma

Vlademir Alexandre Para Maurício Marques não há problemas na possível aproximação do PDT a governadora Wilma.

Sendo um dos mais antigos membros do PDT no estado, Maurício Marques é, atualmente, o filiado da legenda que tem o cargo mais importante. Mesmo representando a oposição ao Governo do Estado, o prefeito de Parnamirim não fecha as portas para um acordo.“Não é porque a líder do PSB não me apoiou nas últimas eleições que serei contrário ou dificultarei o crescimento do meu partido. O palanque de 2008 foi desfeito no dia 5 de outubro, logo que foi anunciado minha vitória a frente da administração municipal. Não devemos ter inimigos políticos, mas adversários”, ressaltou o prefeito.Maurício Marques acredita que a vinda de Carlos Eduardo e do ex-prefeito de Parnamirim Agnelo Alves só engrandece o Partido Democrático Trabalhista. “O PDT com certeza ficou bem mais forte. Já era forte, agora com Carlos Eduardo e com a possível vinda de Agnelo ficará ainda mais”, reforçou.O prefeito de Parnamirim acha louvável a decisão de Carlos Eduardo em tentar fortalecer o PDT se unindo a outros partidos. Porém, ele acha que a discussão deve ser analisada e discutida no diretório juntos aos demais filiados.“Se for uma decisão conjunta, acho bom sim a aproximação com Wilma. Acredito que Carlos Eduardo vai trabalhar a união dos partidos logo que assumir a presidência do diretório. É comum em cada nova disputa os aliados mudarem de palanque. Se o caminho natural ou necessário é estar com a governadora, vamos ouví-lo”, ressaltou.