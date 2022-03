Comunidade de Mãe Luíza discute segurança Conferência será nesta terça-feira (12), às 19h30, no Centro Social, localizado por trás da Igreja.

A comunidade do bairro de Mãe Luíza se reúne nesta terça-feira (12), a partir das 19h30, no Centro Social localizado por trás da Igreja, para uma Conferência Livre Preparatória para a Conferência Estadual de Segurança Pública, ainda sem data definida para ser realizada.



Com a promoção de entidades comunitárias como a Igreja do bairro e o Centro Social, a conferência pretende tratar a questão da segurança, abordando o direito à saúde, educação, habitação e as formas de combate à violência.



“Nós focamos a violência de uma forma mais ampla como a falta de escola, de policiamento com estrutura e agilidade, posto de saúde no bairro que ainda continua sem médico e a conclusão do saneamento básico”, diz o representante do Conselho Tutelar e integrante do movimento comunitário de Mãe Luiza, Francisco Gomes de Lima.



Segundo ele, o índice de mortalidade no bairro é muito alto. “Esse problema é devido à falta de ações na área de políticas públicas”, acredita. Francisco Gomes informa que outro ponto que deverá ser discutido em reunião é a discriminação que ainda existe sobre a comunidade.



Para a conferência foram convidadas diversas entidades ligadas à questão da segurança como Direitos Humanos, Comando da Polícia Militar do bairro, Sindicatos, Associações e Conselho Tutelar.