Corecon lança prêmio para pesquisadores da área econômica

O Conselho Regional de Economia da 19ª Região (Corecon) abriu concurso para o Prêmio “IX Prêmio RN de Economia 2009”, promovido em parceira com o Conselho Federal de Economia, destinado a premiar os melhores trabalhos de monografias da graduação de Ciências Econômicas.O concurso tem o objetivo de estimular o aperfeiçoamento da pesquisa científica, incentivando economistas recém-formados a desenvolverem estudos voltados para o conhecimento da realidade estadual, regional ou nacional.As monografias devem ser inéditas e resultados de trabalhos aprovados nos 12 meses anteriores à inscrição do concurso em instituições de ensino superior do estado reconhecidas pelo MEC. As inscrições para o prêmio começam dia 25/05 e vão até 26/06.Os prêmios serão concedidos aos três primeiros lugares. O 1º Lugar R$ 1.800,00; 2º Lugar R$ 800,00; 3º Lugar R$ 400,00. O resultado do concurso será divulgado pelo CORECON-RN até o dia 7 de agosto, no site ( www.corecon-rn.org.br ) e na sede da entidade. A solenidade de entrega dos diplomas e prêmios acontecerá no dia 13 de agosto, no auditório do Conselho.