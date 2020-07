Mulher é executada com dois tiros na cabeça em Macaíba Cadáver ainda não foi identificado no Itep. Crime aconteceu na noite deste domingo, em frente a um parque de vaquejada.

Uma mulher foi executada com dois tiros na cabeça na noite deste domingo (1º) em Macaíba, cidade da Grande Natal. O cadáver ainda não foi identificado pelo Itep e a polícia ainda não tem pistas sobre o autor do crime.



O corpo foi encontrado por volta das 22h na RN-160, em frente a parque de vaquejada. De acordo com a polícia, a mulher aparentava ter entre 25 e 30 anos.



O caso foi registrado na delegacia de plantão da zona Sul de Natal e a equipe da delegacia de Macaíba deve instaurar um inquérito policial nesta segunda-feira (2). Até o momento não se tem notícias de quem tenha cometido o crime e qual a motivação dele.