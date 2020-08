Beldroega sangra e faz a alegria dos parauenses e visitantes

Fotos: Vlademir Alexandre

Ao seu lado, deitado na rede da varanda de tijolos sem reboco, um homem conversa displicentemente com a mulher, olhos fixos também no açude. A lâmina não passa dos 10 cm.“São seus familiares?”, pergunto. “Não, eu nem conheço. Esses aí chegaram há pouco tempo. São de Mossoró”, responde Piel. Depois que se aposentou, a diversão do vaqueiro é receber os viajantes que vêm visitar o açude em tempos de chuva, quando o Beldroega vira atração turística.É comum ver a casa do homem lotada com gente de todas as localidades, não raro para dormir. Geralmente trazem aguardente e peixe e fazem farras que entram na madrugada.Com filhos casados e mulher com problemas mentais e internada em um hospital das proximidades, o homem de 82 anos se acostumou a receber os visitantes desde 1986, quando o açude foi construído para aproveitar melhor as águas do rio Paraú.Sua casa, distante 5 Km de Paraú, cidade do Médio Oeste potiguar, foi construída há mais de 80 anos. O Beldroega tem 11 milhões de metros cúbicos e é usado para irrigar plantações da região. Em época de seca, entretanto, fica com metade da capacidade.Mas nesse ano as chuvas começaram mais cedo, e no último domingo (22) a lâmina do Beldroega chegou aos 80 cm. Os parauenses já trocaram os domingos no balneário pelos banhos no açude renovado.“Quando sangra nosso lazer fica melhor”, comemora Francisco Gilson Cláudio, professor de português de uma escola municipal, garrafa pet de refrigerante em uma mão, marmita na outra.Os moradores dos sítios que ficam do outro lado da barragem aproveitam a baixa da lâmina para transportar, de moto, roupas e alimentos para a cidade. No inverno, esses sítios ficam ilhados.O Beldroega foi um dos primeiros açudes a sangrar depois que as chuvas engrossaram no mês de fevereiro, antecipando o período de inverno. Em Paraú nem choveu, mas o volume oriundo da bacia Piranhas/Açu foi o suficiente para fazer as águas ultrapassarem os limites do lago artificial e encher de vida a região.