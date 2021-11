Felipe Maia defende economia na Câmara, mas adverte para prejuízos

Vlademir Alexandre Felipe Maia: "O deputado vai tirar dinheiro de onde?"

“Os deputados terão prejuízos finais, mas o Congresso tem que ouvir as vozes das ruas. Sou a favor da moralização da Casa e da redução dos gastos”, afirmou hoje (29) em entrevista aoDe acordo com informações não oficiais, o pacote de medidas inclui a redução da verba indenizatória, que hoje é de R$ 15 mil, para R$ 7 ou 10 mil; e a extinção do auxílio moradia, de R$ 3 mil, e do auxílio para serviços de correio e telefone, de R$ 4 mil. Em compensação, aumenta o salário dos deputados de R$ 16,5 mil para R$ 24,5 mil.“Eu usava a verba indenizatória para contratar consultoria para formulação de projetos de Lei, para deslocamento e alimentação em encontros no interior, por exemplo. Com a mudança, o deputado vai tirar dinheiro de onde?”, argumentou o deputado.Segundo Felipe Maia, que esteve ontem na reunião entre os líderes de bancada e Michel Temer, a ideia é juntar todas as verbas para diminuir entre R$ 7 a 10 mil mensais o custo de cada deputado para a Câmara. Hoje, cada um dos 513 parlamentares custa aos cofres públicos cerca de R$ 130 mil mensais.A reforma administrativa foi precipitada pela chamada farra das passagens aéreas, que comprometeu ainda mais a imagem da Câmara frente à opinião pública. Para evitar mais desgaste político, o aumento dos salários, se aprovado, valerá apenas para a próxima legislatura, em 2011. A redução dos benefícios, no entanto, entraria em vigor ainda este ano.