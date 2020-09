Receita libera consulta a mais um lote residual do Imposto de Renda

A Receita Federal liberou a consulta na Internet de mais um lote residual do Imposto de Renda Pessoa Física-2008, ano-calendário de 2007. Este é o terceiro lote de declarações do ano passado que é liberado da malha fina.Segundo informações da Receita, terão direito à restituição, neste lote, 17.172 contribuintes. O dinheiro estará no banco no próximo dia 16, corrigido em 11,26 %.O endereço da Receita Federal na Internet é www.receita.fazenda.gov.br , mas o contribuinte receberá informações também pelo telefone 146.O dinheiro poderá ser transferido para qualquer banco onde o contribuinte tenha conta corrente ou poupança. Para isso, é preciso entrar em contato com o Banco do Brasil pessoalmente ou pelos telefones 4004-0001, nas capitais, 0800-729-0001, demais localidades, e ainda pelo 0800-729-0088, caso seja deficiente auditivo.