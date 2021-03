TCE condena ex-gestores a devolverem R$ 235 mil Ex-prefeitos de Sítio Novo e Japi, respectivamente Francisco Hudson Xavier Cunha e Francisco Pereira Sobrinho, terão que restituir dinheiro aos cofres públicos.

A omissão na prestação de contas levou o Tribunal de Contas do Estado (TCE), a desaprovar as contas dos ex-prefeitos de Sítio Novo e Japi, respectivamente Francisco Hudson Xavier Cunha e Francisco Pereira Sobrinho. Eles vão restituir aos cofres públicos com recursos próprios valores de R$ 48,8 mil (Sítio Novo) e R$ 88,2 mil (Japi).



Os processos foram apreciados nesta quinta-feira (26), pela Primeira Câmara de Contas que também determinou o pagamento de multa de 10% sobre os respectivos débitos.

Acatando sugestão dos procuradores do Ministério Público junto ao TCE, Othon Moreno de Medeiros Alves e Carlos Thompson Costa Fernandes os processos serão encaminhados ao Ministério Público Estadual para apurar ato de improbidade administrativa.



Ainda na sessão, o ex-presidente da Câmara Municipal de Umarizal, Carlindson Onofre Pereira de Melo foi condenado a devolver ao erário R$ 97,9 mil por despesas não comprovadas. O ex-vereador vai pagar multa no valor equivalente a 10% do débito.

Também foi votada pela representação ao Ministério Público Estadual para apuração de ato de improbidade administrativa.



Se for condenado na ação de improbidade, além de ressarcir o prejuízo e pagar multa, os ex-gestores poderão ter os direitos políticos suspensos por até cinco anos e serem proibidos de contratar com o poder público pelo prazo de três anos.



Os processos foram relatados pelos conselheiros Valério Mesquita e Paulo Roberto Alves. O Procurador Carlos Thompson Costa Fernandes representou o Ministério Público Especial na sessão.