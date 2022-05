Pirataria entra na mira das autoridades

Dias depois, a Polícia Federal no Rio Grande do Norte deflagrou a "Operação Ahoy", na qual mais de 3 mil produtos foram recolhidos. Dessa vez o alvo foram os camelôs das proximidades de um shopping da cidade.Tanto no caso da Semsur, como no da Polícia Federal, não há registros de prisão dos vendedores ilegais. Depois de notificar e estipular um prazo máximo para os camelódromos de Natal, a secretaria decidiu esticar o período de espera por seis meses.Depois da apreensão realizada pela PF, a mercadoria foi conduzida até a sede da Receita Federal e não ocorreu nenhuma prisão. Os proprietários das mercadorias foram todos identificados e serão ouvidos depois dos produtos serem periciados.Segundo a assessoria da Semsur, novo prazo dado aos camelôs foi determinado para que eles conseguissem encontrar novos produtos para comercializar nos espaços, bem como vender o produto que ainda tem em estoque. Para resolver essa questão, a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social propôs a capacitação e profissionalização dos comerciantes tanto do Alecrim, quanto da Cidade Alta.A decisão da secretaria está baseada no mercado que gira em torno da venda de produtos piratas, em especial os CDs e DVDs, que engloba fatores sociais e econômicos. As pessoas dizem que não adquirem os originais porque são muito caros. Enquanto um DVD falsificado custa R$ 2, o legal está custando em torno de R$ 25. Uma diferença considerável de preço.Os vendedores ambulantes querem garantir o emprego. No outro lado dessa história, as locadoras estão cada vez mais vazias e consequentemente com mais demissões. A indústria fonográfica continua perdendo milhões e cobrando os mesmo preços há anos. A fiscalização é falha e o problema continua.Há mais de sete anos se sustentando pela comercialização ilegal de CDs e DVDs, um vendedor do Centro (que não se identificou) apresenta os lucros. A média de venda diária fica entre 150 e 200 produtos. O consumidor adquire por R$ 2, o vendedor compra a mercadoria por menos de R$ 1, lucro no mínimo de 100%."A procura é alta pelos filmes que ainda não foram lançados no mercado", garante. Que a concorrência do preço do produto pirateado com o legal é desleal todos sabem. Porém, além do preço, os ambulantes estão dando até garantia. "Caso o produto falhe, eu sei qual o meu. Tenho uma marcação própria", explica.Questionado sobre a preocupação com a fiscalização, ele nega que exista uma presença freqüente dos policiais. Já o responsável pela Delegacia Especializada em Falsificações e Defraudações (DEFD), Everaldo Fonseca afirma que as fiscalizações são diárias, mas não sabe informar a média de mercadorias apreendidas e nem o número de pessoa que estão registradas por venda de produtos piratas."O dado é sigiloso", esclarece apontando que nas últimas diligências o foco têm sido os laboratórios de fabricação clandestina. Mesmo assim, o delegado contra-argumenta que isso talvez não empeça a proliferação dos produtos porque "qualquer cidadão pode comprar a mídia (CD e DVD para serem gravados) e fabricar em casa"."O problema é macro. De ordem penal, social, tributária. O que adianta prender o vendedor se a mídia pode ser comprada em qualquer quantidade", disse Everaldo sobre as falhas do sistema de fiscalização vigente. Mesmo uma pessoa sendo flagrada vendendo mercadorias pirateadas, Everaldo Fonseca enfatiza que a primeira atitude não é prender, caso ela não tenha antecedentes. "Primeiro fazemos um trabalho de orientação", salienta.Diretamente atingidas pela pirataria as locadoras tentam uma saída para não fechar as portas. De acordo com o gerente da Canal Um, Jerônimo Junior, quem tem movimentado a loja é o aluguel do blu-ray, um disco que está substituindo o DVD. O blu-ray é usado em televisões de alta definição (plasma ou LCD).Dos 120 produtos alugados, 30% não são DVDs. "Estamos conseguindo vender mais porque também estamos comercializando home theater", ressaltou. Apesar de "quebrar o galho", ele reconhece que esse tipo de mercadoria é para um público muito restrito e mostra que a solução é momentânea. A mídia do blu-ray por enquanto custa R$ 50, mas como toda tecnologia a tendência futura é baixar de preço.A média de aluguéis durante a Semana Santa era de 1.800. Segundo Jerônimo, no último feriado apenas 600 produtos saíram da locadora. Por dia o faturamento caiu em mais de 50%. "As lojas menores já fecharam quase todas", lembra. O preço para alugar o DVD fica entre R$2 e R$5, mesmo custo da aquisição de um pirata.O blu-ray, também conhecido como BD (de Blu-ray Disc) é um formato de disco óptico da nova geração de 12 cm de diâmetro para vídeo de alta definição e armazenamento de dados de alta densidade.É o sucessor do DVD e capaz de armazenar filmes até 1080p Full HD de até 4 horas sem perdas.Requer uma televisão de alta definição para exibir todo seu potencial. Sua capacidade varia de 25 (camada simples) a 50 (camada dupla) Gigabytes. O aparelho para utilização do blu-ray custa em média R$ 1.500.