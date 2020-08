Repasse dos royalties ao RN é superior a R$ 18 milhões

MUNICÍPIOS PRODUTORES VALOR PAGO EM FEVEREIRO 1. Mossoró 1.262.047,36 2. Macau 1.213.543,36 3. Guamaré 1.136.773,66 4. Areia Branca 495.485,31 5. Serra do Mel 430.542,80 6. Porto do Mangue 249.136,97 7. Apodi 232.468,06 8. Governador Dix-Sept Rosado 205.672,01 9. Alto do Rodrigues 193.020,37 10. Açu 189.525,92 11. Pendências 185.705,62 12. Caraúbas 174.843,36 13. Upanema 123.485,18 14. Felipe Guerra 111.458,61 15. Carnaubais 89.563,15 16. Afonso Bezerra 4.250,75

A atividade de exploração e produção de petróleo e gás natural na Bacia Potiguar rendeu ao Rio Grande do Norte R$ 18,63 milhões em royalties no mês de janeiro. Do total, o Governo do Estado recebeu R$ 10,05 milhões, enquanto 95 municípios ficaram com R$ 8,57 milhões.Mossoró liderou a lista dos municípios que mais receberam o benefício, com um total de R$ 1,26 milhão, seguido de Macau com 1,21 milhões e Guamaré com R$ 1,13 milhão.No Rio Grande do Norte, 95 municípios recebem repasses da Petrobras, dos quais 16 são produtores de petróleo e gás. Goianinha, Ielmo Marinho e Macaíba, que têm instalações de medição e transferência de petróleo e/ou gás, receberam no ano, R$ 804 mil.Veja, abaixo, o quadro dos municípios: